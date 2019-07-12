نتيجة مباراة تونس اليوم أمام مدغشقر في إطار الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس الموافق 11-7-2019 ضمن مباريات الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا 2019، حيث تنطلق أحداث مباراة تونس ضد مدغشقر اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيع القاهرة، وفي إطار اللقاء الذي سيجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تلعب حاليًا في مصر، حيث يتوقع الجميع أن يحقق المنتخب التونسي فوزاً يضمن له مواصله المشوار في البطولة الإفريقية، لما يمتلكه من لاعبين مميزين.

من المقرر أن يكون موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، عندما ينطلق لقاء تونس ومدغشقر في دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا بمصر، وستكون المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت ماكس الأولي وبين سبورت ماكس الثانية حيث ستكون المباراة بتعليق المعلق رؤوف خليف، كذلك ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة TIME SPORTS الرياضية عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر