الامارات | محمد صلاح في دبي بعد الخروج من أمم إفريقيا بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في دبي بعد الخروج من أمم إفريقيا بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر لاعب منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لأول مرة عقب الإقصاء من كأس الأمم الأفريقية في إحدى صالات الجيم في دبي، حيث كان «صلاح» قد غادر القاهرة إلى دبي، عقب الخروج الأفريقي، فيما نشر صورة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي «إنستغرام» أثناء تواجده في الجيم معلقًا عليها: «تحضير للموسم التحضيري».

ويقضي اللاعب فترة راحة قبل عودته للانضمام لفريقه من أجل الاستعداد لبداية الموسم الجديدK وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حملة كبيرة لدعم اللاعب المصري على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان “ادعم محمد صلاح” عقب الهجوم الذي تعرض له من بعض الجماهير عقب الخروج من البطولة الإفريقية