شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُنهي مغامرة مدغشقر في أمم أفريقيا بثلاثية نظيفة وتتأهل لنصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب تونس لنصف نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم، والمقامة في مصر حاليًا، بعد الفوز على نظيره مدغشقر خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد السلام بالقاهرة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل ثلاثية تونس فرجاني ساسي في الدقيقة 52 ويوسف المساكني في الدقيقة 60 ونعيم سليتي في الدقيقة 93.

وبذلك أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تأهل كل من نيجيريا والسنغال والجزائر.