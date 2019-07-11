شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُنهي مغامرة مدغشقر في أمم أفريقيا بثلاثية نظيفة وتتأهل لنصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب تونس لنصف نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم، والمقامة في مصر حاليًا، بعد الفوز على نظيره مدغشقر خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد السلام بالقاهرة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وسجل ثلاثية تونس فرجاني ساسي في الدقيقة 52 ويوسف المساكني في الدقيقة 60 ونعيم سليتي في الدقيقة 93.
وبذلك أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تأهل كل من نيجيريا والسنغال والجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تُنهي مغامرة مدغشقر في أمم أفريقيا بثلاثية نظيفة وتتأهل لنصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.