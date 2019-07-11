شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتقدم على مدغشقر بهدفي ساسي والمساكني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المنتخب التونسي على نظيره مدغشقر بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة الجارية الآن على ملعب السلام، في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر.

وسجل المنتخب التونسي الهدف عن طريق لاعب الوسط فرجاني ساسي في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 60 استطاع يوسف المساكني تسجيل الهدف الثاني ليقترب المنتخب التونسي من نصف نهائي أمم أفريقيا 2019.