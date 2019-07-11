شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يتقدم لتونس بالهدف الأول على مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المنتخب التونسي على نظيره مدغشقر بالهدف الأول خلال المباراة الجارية الآن على ملعب السلام، في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر.
وسجل المنتخب التونسي الهدف عن طريق لاعب الوسط فرجاني ساسي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد تسديدة اصطدمت بلاعب مدغشقر وتسكن الشباك.
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