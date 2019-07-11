شكرا لقرائتكم سموحة يستعير داوودا لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى سموحة فى إنهاء صفقة ضم أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك الذى انتهت إعارته لنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان داوودا سبق وتلقى عرضًا للإنضمام للمصرى البورسعيدى تحت قيادة إيهاب جلال الذى يرتبط بعلاقة طيبة مع اللاعب، بخلاف طلب إدارة نادى زعيم الثغر بإستمراره معهم فى الموسم الجديد، سواء عن طريق تجديد الإعارة أو التقدم بعرض لشراءه من القلعة البيضاء، الا أن اللاعب فضل خوض تجربة جديدة بالإنتقال لصفوف سموحة تحت قيادة حسام حسن.

وعقد منذ قليل أحمد داوودا جلسة مع مسئولى سموحة، ليوقع على عقود استعارته لمدة موسم، مقابل حصول القلعة البيضاء على 2 مليون جنيه فى الموسم.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع أحمد داوودا قادما من مصر المقاصة فى الموسم قبل الماضى، قبل أن يتم إعارته للاتحاد السكندرى فى الموسم المنقضى.