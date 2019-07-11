شكرا لقرائتكم أخرهم ديانج.. أبرز اللاعبين المالين داخل الدورى المصرى.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هناك العديد من اللاعبين الأفارقة الذين تركو بصمات مختلفة داخل الدورى المصرى، فبعضهم من وصل حب الجماهير له، للمطالبة بحصوله على الجنسية المصرية، بغرض المشاركة مع المنتخب الوطنى، والبعض الأخر مر ولم يشعر به أحد، بل طالبت الجماهير برحيله لتوفير مقعد من المقاعد الأجنبية المخصصة لأندية، لكن التجارب المالية ربما تكون مختلفة بعض الشئ داخل الدورى المصرى، وفيما يلى بعض تلك التجارب.





أليو ديانج :-



لاعب مولودية الجزائر، الذى أنتقل منذ أيام لصفوف النادى الأهلى، بعد مفاوضات حسمها أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات داخل النادى، حيث سافر إلى الجزائر ونجح فى التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لخمس سنوات، وتتوقع جماهير القلعة الحمراء تألق اللاعب صاحب الـ21 عاماً.



ديانج

عثمانو سومانو :-



السبب الأول فى إلغاء بطولة كاس مصر، حيث أراد نادى الزمالك إزالة أسمه من القائمة ووضع اللاعب أوتشيرى، فأعترض النادى اللأهلى وتم إلغاء البطولة

والعجيب فى هذا اللاعب أن الزمالك تعاقد معه عام 1992م بصفته مهاجم، ليتفاجأ به الجميع وهو يشغل مركز الظهير الأيمن مع منتخب مالى فى بطولة الأمم الإفريقية 1994م، والذى أقصى فيها مصر من البطولة.



عثمانو سومانو

إسماعيل كوليبالى:-



مدفعجى الزمالك الذى أنضم للنادى عام 1996م قادمًا من نادى دجوليبا المالي، اندهشت جميع الجماهير بمهاراة اللاعب وتسديداته القوية، لكنه بعد فترة إنقطع عن تدريبات الفريق بسبب تاخر مستحقاته، ليعودها بعدها، قبل أن يرحل للدورى الألمانى.



إسماعيل كوليبالى





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حيدر أبو بكر :-



فى عام 1997م أستطاع النادى الأهلى التعاقد مع المدافع حيدر بكر، لكنه لم يوفق داخل صفوف النادى، فرحل عن الأهلى ليخوض جولات داخل، سموحة والإتحاد السكندرى، والإنتاج الحربى، والترسانة، وغزل السويس.



حيدر ابوبكر





مامادو سيدى بيه :-



السبب الرئيسى فى إعتزال لاعب الأهلى على ماهر فى سن مبكر، حيث قام حارس مرمى القناة بالتدخل مع ماهر فى كرة مشتركة، أحدثت إصابة قوية للأخير.



مامادو سيدي بيه





درامان تراورى :-



المهاجم المالى، الذى نجح نادى اللإسماعيلى فى التعاقد معه عام 2002م، ليقوم بتقديم أداء مذهل، وأصبح هداف الفريق، لكن رحل عام 2004م، لنادى الأفريقى التونسى.



درامان تراورى





ألياسو :-



يجيد الياسو اللعب فى مركز قلب الدفاع، تعاقد معه نادى المصرى البورسعيدى عام 2016، لكن فى البداية تمت إعارته لسموحة و العروبة السعودى، لكن بعد ذالك ظهر بشكل ملفت جداً وتألق بشكل قوى، ممأ أدى لتعاقد نادى الرفاع البحرينى معه.



ألياسو

ساليف كوليبالى :-



انتقل المدافع المالى ساليف كوليبالى للنادى الأهلى فى عام 2018م، قادماً من نادى مازيمبي، بعد طلب المدير الفنى السابق للأهلى كارتيرون التعاقد معه، لأنه يعرف قدراته بعد الإشراف على تدريبه داخل نادى مازيمبى، لكن سرعان ما رحل كوليبالى عن الأهلى بسبب زيادة عدد الأجانب داخل النادى الأهلى.