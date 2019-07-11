شكرا لقرائتكم علي جبر يوافق على تخفيض راتبه ٢ مليون جنيه للانتقال للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق علي جبر علي تخفيض راتبه السنوي بقيمة ٢ مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلي في الموسم الجديد.

ووفقآ لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فأن راتب علي جبر السنوي في بيراميدز يقدر ب١٥ مليون جنيه، كاشفا ان اللاعب وافق علي تخفيض راتبه بواقع ٢ مليون جنيه ،بحيث يحصل في الموسم الواحد مع الأهلي علي ١٣ مليون جنيه فقط.

واضاف المصدر ان مفاوضات الأهلي مع علي جبر بدأت منذ ٣ اسابيع وابدي اللاعب موافقة علي اللعب للأهلي لكنه اكد انه لازال مرتبط بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز ،ليؤكد له المسئول الاهلاوي الذي يقود المفاوضات معه لن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز علي ضمه.

ويرغب بيراميدز في بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز ال١٠ ملايين جنيه ومنهم علي جبر.