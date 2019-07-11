شكرا لقرائتكم النصر يعلن موعد الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم الخميس، عقد جمعيته العمومية يوم السبت نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبعد إعلان رئيس اللجنة العامة للانتخابات بتأجيل موعد الجمعية العمومية.

وبحسب بيان النصر، فإن تسجيل الحضور يبدأ عصرا، وستعقد الجمعية في قاعة الأمير سلطان بن سلمان في مقر النادي فيما ستبدأ الجمعية العمومية في الخامسة والنصف عصرا.

وحضرت اللجنة العامة للانتخابات في نادي النصر يوم الخميس لإعلان المرشحين، وحضر حينها كل من صالح الأطرم وصفوان السويكت ونصر النصر إلى مقر نادي النصر استعداداً لعقد الجمعية العمومية والمنافسة على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

يذكر أن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، تشمل 15 عضواً للفئة الذهبية و52 كأعضاء عاديين.