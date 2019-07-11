النسور لنصف النهائي: نتيجة مباراة تونس ومدغشقر وآداء يكتب شهادة ميلاد جديدة في الكان

في ثاني الاختبارات العربية اليوم وأخيرها يدخل منتخب تونس متسلحا بالعزيمة والأمل بعد الوصول لدور الثمانية في بطولة الأمم الافريقية مصر توتال 2019 ليواجه أحد مفاجآت البطولة والمنتخب الذي حضر رئيس بلاده دعما له منتخب مدغشقر الذي حل في المركز الأول في مجموعته سابقا متفوقا على السنغال التي تتواجد حاليا في انتظار الفائز من لقاء اليوم.
مباراة تونس ومدغشقر
وعن اللقاء المرتقب فسيكون موعده في التاسعة من المساء بتوقيت القاهرة على قناة تايم سبورت الأرضية وقناة bein max صاحبة الحق الحصري للشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف، وتأمل تونس في مواصلة صحوتها بعد بداية سيئة لم يتوقع الكثير من نسور قرطاج حينها أن تصل للأدوار الاقصائية ولكن المنتخب التونسي اليوم على بعد خطورة واحدة من نصف النهائي.
تونس ومدغشقر
ومن الجدير بالذكر والغريب أن كلا المنتخبين قد وصل لهذا الدور بركلات الترجيح التي ابتسمت لها تونس على حساب غانا ومدغشقر أقصت الكونغو، وعلى هامش اللقاء أكد جيريس المدير الفني للمنتخب العربي أن مباراة اليوم ستكون صعبة وعليهم بذل المزيد والاجتهاد لمنع حدوث المفاجآت مؤكدا أن خصمه يلعب بدون ضغوطات.
نتيجة مباراة تونس ومدغشقر
- دخول اللاعبين الآن لبداية الشوط الأول، المباراة منقولة عبر ماكس 2 بسبب وصول مباراة الجزائر لركلات الترجيح
- الدقيقة 10: بعدر مرور 10 دقائق مباراة متكافئة حتى الآن مع تفوق بعض الشئ لصالح الفريق التونسي في وسط الملعب
- الدقيق 32: ضربة حرة مباشرة لوهبي الخزري وتصويبة رائعة ولكن حارس مدغشقر يصد بروعة
- نهاية الشوط الأول من اللقاء التعادل السلبي هو الكلمة التي فرضت نفسها
- تونس تستعد للشوط الثاني بتعليمات من المدير الفني والآن الحكم يطلق صافرة الشوط الثاني من اللقاء
- الدقيقة 60: المنتخب التونسي يحرز هدفين في أق من 7 دقائق الأول عن طريق فرجاني ساسي والثاني عن طريق يوسف المساكني
- الدقيقة 90: السليتي يحرز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع
- نهاية اللقاء فوز تونس بثلاثية نظيفة