النسور لنصف النهائي: نتيجة مباراة تونس ومدغشقر وآداء يكتب شهادة ميلاد جديدة في الكان

في ثاني الاختبارات العربية اليوم وأخيرها يدخل منتخب تونس متسلحا بالعزيمة والأمل بعد الوصول لدور الثمانية في بطولة الأمم الافريقية مصر توتال 2019 ليواجه أحد مفاجآت البطولة والمنتخب الذي حضر رئيس بلاده دعما له منتخب مدغشقر الذي حل في المركز الأول في مجموعته سابقا متفوقا على السنغال التي تتواجد حاليا في انتظار الفائز من لقاء اليوم.

مباراة تونس ومدغشقر

وعن اللقاء المرتقب فسيكون موعده في التاسعة من المساء بتوقيت القاهرة على قناة تايم سبورت الأرضية وقناة bein max صاحبة الحق الحصري للشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف، وتأمل تونس في مواصلة صحوتها بعد بداية سيئة لم يتوقع الكثير من نسور قرطاج حينها أن تصل للأدوار الاقصائية ولكن المنتخب التونسي اليوم على بعد خطورة واحدة من نصف النهائي.

تونس ومدغشقر

ومن الجدير بالذكر والغريب أن كلا المنتخبين قد وصل لهذا الدور بركلات الترجيح التي ابتسمت لها تونس على حساب غانا ومدغشقر أقصت الكونغو، وعلى هامش اللقاء أكد جيريس المدير الفني للمنتخب العربي أن مباراة اليوم ستكون صعبة وعليهم بذل المزيد والاجتهاد لمنع حدوث المفاجآت مؤكدا أن خصمه يلعب بدون ضغوطات.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر