“بالثلاثة” نتيجة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر مشاهدة بث مباشر live

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد فريق مدغشقر في أخر مباريات دور الثمانية، فقد تأهل منذ قليل منتخب الجزائر بعد تغلبه على منتخب ساحل العاج بالضربات الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وبذلك تقترب بطولة كأس أمم أفريقيا من نهايتها بالدخول في الأدوار النهائية، حيث يمكنا اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد مدغشقر في الدور الربع النهائي من البطولة، وذلك عبر القنوات الناقلة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر، وسنتابع معكم كافة تفاصيل اللقاء وكواليسه، وتحظى مباراة اليوم التي تجمع منتخبي تونس ومدغشقر باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي، ويحرص الكثيرون على مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومدغشقر.

أقيمت منذ قليل مباراة منتخب تونس ضد مدغشقر، فقد أطلق حكم المباراة صفارة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، حيث استضاف استاد السلام وفتح أبوابة لمباراة منتخب تونس “نسور قرطاج” ضد منتخب مدغشقر، وذلك في مباراة الدور ربع النهائي لأمم أفريقيا 2019، ويدير لقاء اليوم الحكم الدولي الحكم: نيانت أليوم، ويساعده كلا من مساعد حكم أيفاريست مينكواندي، ومساعد حكم الفيس غي نيوبو، وحكم رابع إيريك أطوغو كاستان، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق رؤوف.

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر

بعد مرور تصف ساعة من عمر مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر، ولا يزال التعادل السلبي قائم بين طرفي المباراة، وسنتابع معكم لحظة بلحظة أهم الإحداث في لقاء اليوم، ونتمنى كل التوفيق لمنتخب نسور قرطاج حتى يلحق بشقيقه منتخب الجزائر الذي تأهل منذ قليل لدور النصف النهائي من البطولة الأفريقية الأشهر.

وينتهي الشوط الأول بدون أهداف وانحصر اللعب في منتصف الملعب، هل يفعلها نسور قرطاج وينهوا اللقاء ويحسموه في وقته الأصلي، أما سيكون لمنتخب مدغشقر رأي أخر.

وتأنى الدقيقة 52 بالهدف الأول لمنتخب نسور قرطاج يحرزه اللعب فرجاني ساسي، ويستحوذ منتخب تونس على زمام المباراة، وتتواصل الهجمات لفريق تونس.

الدقيقة 60 من عمر مباراة اليوم تشهد الهدف الثاني لمنتخب تونس يحرزه اللاعب يوسف ألمساكني، ويتواصل الهجوم التونسي وسط محاولات من منتخب مدغشقر للعودة للمباراة، ولكن بلا جدوى حتى الآن، ونحن الآن في الدقيقة 80 من عمر المباراة وبدأت المباراة تلفظ انقاسها الأخيرة.

وقبل أن تلفظ المباراة أخر أنفاسها تمكن اللاعب نعيم سليتي من إحراز الهف الثالث لنسور قرطاج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يفوز منتخب تونس على مدغشقر بثلاثية نظيفة يصعد بها للدور نصف النهائي لمواجهة منتخب السنغال يوم 14 يوليو القادم

مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر جميع القنوات الناقلة بث مباشر live لايف

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أما عن مشوار منتخب تونس ببطولة أمم أفريقيا في نسختها “32” فقد استطاع “نسور قرطاج” التأهل للدور ربع النهائي على حساب منتخب غانا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم في الدور 16، فقد فاز منتخب تونس بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، أما عن مشوار منتخب تونس بدور المجموعات فقد جاءت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب تونس بدور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها. الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين. الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

أما عن الطرف الثاني في هذه المباراة فهو مفاجأة البطولة، فقد استطاع منتخب مدغشقر للصعود للدور 16 عن مجموعته بدور المجموعات، كما استطاع في مباراته السابقة على حسابه للدور الربع النهائي، وذلك بعدما فاز على منتخب الكونجو بركلات الترجيح بعد مباراة أدي فيها منتخب مدغشقر بامتياز، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر live ضد مدغشقر والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة تونس ضد مدغشقر لخميس 11 يوليو

21:00 مصر

22:00 مكة الدور: ربع النهائي

الملعب: استاد السلام

الحكم: نيانت أليوم

مساعد: أيفاريست مينكواندي

مساعد: الفيس غي نيوبو

حكم رابع: إيريك أطوغو كاستان

المعلق: رؤوف خليف Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Ring.bg

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Match! TV

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Sportkanalen

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

أما عن مشوار منتخب تونس للوصول لربع نهائي أمم أفريقيا فجاء بعد فوز صعب في الدور 16 علي منتخب غانا بالضربات الترجيحية بخمسة أهداف مقابل 4 أهداف، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، أما عن مشوار منتخب تونس بدور المجموعات فجاءات كما يلي:

الجولة الأولي: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها. الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين. الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

أما عن مشوار منتخب مدغشقر ببطولة أمم أفريقيا 2019 في نسختها “32” فقد استطاع منتخب مدغشقر الفوز في الدور 16 على منتخب الكونغو، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتمكن منتخب مدغشقر من الفوز على منتخب الكونغو بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد منتخب مدغشقر

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي

خطا الوسط: إلياس السخيري – يوسف المساكني – كريم العواضي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري – نعيم السليتي

التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر ضد تونس اليوم

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: ملفين أدريان

خط الدفاع: رومان ميتانير – وماس فونتين – اسكال رازاكانانتينيانا – جيريمي موريل

خط الوسط: ريان رافيلوسون – أنيسيت أندريانانتيناينا – إبراهيم أمادا

خط الهجوم: الاينا نومينياناهاري – فانيفا إيما أندرياتسيما – كاروليس اندريا

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