جماهير الكونغو تعتدي بالضرب على وزير الرياضة بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الإفريقية

تعرض وزير الرياضة لدولة الكونغو الديمقراطية، دينيس كامباي، إلى حادث من جماهير المنتخب داخل بلده، حيث أنه تم الاعتداء عليه من جانب الجماهير الغاضبة التي كانت بانتظارهم بعد عودتهم من مصر، وأن المنتخب قد خرج من بطولة الأمم الإفريقية في الدور 16، والتي تقام تلك البطولة في مصر.

حيث قد قام الصحفي من داخل الكونغو الديمقراطية بتسجيل ما حدث داخل المطار، وتم تصوير الحادث بفيديو، يظهر فيه وزير الكونغو والجماهير تقوم بضربه وتمزيق ملابسه، حيث قد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا” تعرض وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية للضرب وتمزيق ملابسه، عند وصول الفريق الوطني إلى المطار، فلقد انزعجت الجماهير بشدة بعد خروج منتخبها على يد منتخب مدغشقر في الجولة 16، وبالتالي لجأت إلى الاعتداء البدني على الوزير”.