نهاية نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم بتأهل منتخب تونس الى مباريات نصف نهائي كأس افريقيا 2019

نهاية نتيحة مباراة تونس ومدغشقر اليوم بفوز المنتخب الوطني التونسي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، ليضمن المنتخب التونسي التأهل الى مباريات نصف نهائي كأس افريقيا 2019، الذي سيواجه من خلاله المنتخب التونسي منتخب السنغال.

موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم، حيث سنقدم لكم كذلك تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر مباشرة مجانا اليوم، ومشاهدة مباراة منتخب تونس ومنتخب مدغشقر اليوم الخميس، ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب السلام في محافظة القاهرة ، وذلك في مباريات دور الثمانية من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي يطمح من خلالها منتخب نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور القادم بعد المباراة القوية التي قدمها في دور الماضي ضد منتخب غانا، وهو نفس هدف منتخب مدغشقر أحد مفاجئة البطولة، الذي يطمح بدوره بتجاوز منتخب نسور قرطاج والعبور إلى مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم

موعد متابعة مباراة تونس ومدغشقر مباشرة في مباريات دور ال8 من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، سيكون يوم الخميس الموافق ل 11 يوليو 2019، وستنطلق متابعة تلك المباراة ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وتوقيت بداية متابعة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11-7-2019 بتوقيت الإمارات سيكون في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر

القناة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر مباشرة اليوم الخميس مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي أعلنت أنها ستقوم بتغطية متميزة لمباراة المنتخب التونسي اليوم، وستعرض مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش ماكس 1، كذلك ستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر مجانا

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي ومنتخب مدغشقر اليوم الخميس 11 يوليو 2019، ستكون هي قناة تايم سبيورت المصرية المفتوحة، التي أعلنت أنها ستكون القناة المجانية الناقلة لمباراة مدغشقر وتونس بشكل مجاني، وهي القناة المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، ومن هنا تجدون طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت المفتوحة.

حكم مباراة تونس ومدغشقر القادمة

معلق مباراة تونس ومدغشقر مباشرة

تما الإعلان من طريف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أنه سيقود مباراة المنتخب التونسي ومنتخب مدغشقر يوم الخميس 11-7-2019 في مباريات الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2019، الحكم الدولي الكاميروني، نيانت أليوم، الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2008، ويبلغ من العمر سبعة وثلاثون سنة.

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سيبورت الرياضية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، أنه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر مباشرة اليوم، المعلق التونسي رؤوف خليف، وذلك على قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وأش دي ماكس 2.

تجدون هنا:موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في ربع نهائي.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر الان

الآن نهاية لاعبي المنتخب التونسي ومنتخب مدغشقر من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

دخول لاعبي تونس ومدغشقر إلى الملعب، وأداء النشيد الوطني للمنتخبين.

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بداية مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر الان

قبل مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر، تمكن المنتخب الجزائري من التأهل إلى المربع الذهبي على حساب منتخب كوت ديفوار بضربات الجزاء.

الدقيقة الخامسة والعشرون من المباراة التعادل السلبي مستمر في نتيجة مباراة تونس ومدغشقر إلى حدود الان.

ضربة خطأ للمنتخب التونسي، تلعب من وهبي بشكل رائع ويبعدها الحارس ببراعة كبيرة.

الآن دخول المباراة في الوقت البديل من شوط اللقاء الأول، التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين.

نهاية شوط المواجهة الأول.

انتهت نتيجة مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر في شوط المباراة، بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين دون أهداف، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوك المباراة الثاني.

الان بداية شوط المباراة الثاني من اللقاء.

هدف منتخب تونس الأول.. سجل هدف المنتخب التونسي الاول اللاعب ساسي فرجاني في الدقيقة الثالثة والخمسون من المباراة.

هدف المنتخب التونسي الثاني عن طريق المهاجم يوسف المساكني في الدقيقة 60 من المباراة.

هدف المنتخب التونسي الثالث عن طريق الاعب سليتي في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بفوز منتخب تونس بثلاثة اهداف دون رد.