نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11-7-2019 في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم في ربع نهائي أمم أفريقيا، يترقب جميع عشاق ومتابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 موعد مباراة تونس ضد مدغشقر اليوم في واحدة من أقوي مباريات دور ربع النهائي، والتي يتوقع الجميع أن يحقق المنتخب التونسي فوزاً كبيراً يضمن له التأهل للدور نصف النهائي، ويريد منتخب تونس تحقيق فوز مهم أمام منتخب مدغشقر من أجل مواصله المشوار نحو التتويج بقلب البطولة الإفريقية 2019، حيث أكد مدرب منتخب تونس على قوة مباراة اليوم أمام منتخب مدغشقر، والذي يمتلك العناصر القوية، والقادرة على تغيير مجري المباراة في أي وقت.

سيكون مباراة تونس ومدغشقر اليوم في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا 2019 منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وذلك عبر قناة BeIN MAX HD1، كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة تايم سبورت الرياضية عبر التردد الأرضي.

ترقب جماهيري كبير لأحداث مباراة تونس ومدغشقر اليوم في ختام مباريات دور المجموعات بامم إفريقيا 2019، حيث سيدخل المنتخب التونسي مباراة اليوم مكتمل الصفوف من اجل تحقيق الفوز، والتأهل للدور نصف النهائي.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ومدغشقر وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

وصلنا للدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة تونس ومدغشقر حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة تونس ومدغشقر حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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يعود اللاعبين إلي أرض الملعب استعداداً لبدأ أحداث الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

فرجاني ساسي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 52 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 1-0 لنسور قرطاج.

يوسف المساكني يسجل الهدف الثاني لتونس في الدقيقة 60، وتصبح نتيجة المباراة هي تقدم المنتخب التونسي بهدفين دون رد.

نعيم السليتي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتصبح نتيجة مباراة تونس اليوم هي التقدم بثلاثية نظيفة.

نهاية المباراة بفوز تونس بثلاثة أهداف دون رد.