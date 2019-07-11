نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم وخصم تونس في نصف النهائي المرتقب

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم، فاز منتخب تونس على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة ليضرب موعد مع منتخب السنغال في نصف النهائي، مباراة قوية شهدت تألق نسور قرطاج، وخاصة ساسي والمساكني والسليتي الذين تبادلوا على تسجيل أهداف اللقاء.

مباراة تونس ومدغشقر

يقود منتخب تونس المدير الفني الان جيريس، ورغم انتفادات واسعة وجهت إلى المدير الفني الفرنسي في مرحلة المجموعات، لكن سرعات ما تبدل الحال بعد وباراة غانا والتأهل الصعب بركلات الترجيح، أما منتخب مدغشقر مفاجأة البطولة فهو من المنتخبات التي تلعب بنفس أسلوب المنتخب التونسي وهو الأعتماد على المرتدات السرييعة لتسجيل الأهداف، ووقف الحظ إلى جانب كلاً من تونس ومدغشقر في مباراتيهما بالدور ثمن النهائي من البطولة، بعدما حقق الفوز بركلات الترجيح على الخصوم.