نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم وخصم تونس في نصف النهائي المرتقب

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم، فاز منتخب تونس على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة ليضرب موعد مع منتخب السنغال في نصف النهائي، مباراة قوية شهدت تألق نسور قرطاج، وخاصة ساسي والمساكني والسليتي الذين تبادلوا على تسجيل أهداف اللقاء.
مباراة تونس ومدغشقر
يقود منتخب تونس المدير الفني الان جيريس، ورغم انتفادات واسعة وجهت إلى المدير الفني الفرنسي في مرحلة المجموعات، لكن سرعات ما تبدل الحال بعد وباراة غانا والتأهل الصعب بركلات الترجيح، أما منتخب مدغشقر مفاجأة البطولة فهو من المنتخبات التي تلعب بنفس أسلوب المنتخب التونسي وهو الأعتماد على المرتدات السرييعة لتسجيل الأهداف، ووقف الحظ إلى جانب كلاً من تونس ومدغشقر في مباراتيهما بالدور ثمن النهائي من البطولة، بعدما حقق الفوز بركلات الترجيح على الخصوم.
- أنيس البدري وأمين السليتي على دكة أحتياط النسور اليوم في مبرااة مدغشقر على غير العادة..
- بعد 20 دقيقة في ختام مباريات ربع نهائي كأس أمم افريقيا تعادل سلبي يسيطر على مواجهة تونس ومدغشقر رغم أفضلية نسور قرطاج.
- وهبي الخرزي يخترق ويمهد الكرة لزميله فرجاني ساسي الذي يصوب بعيداً عن المرمى بعد مرور قرابة نصف الشوط الأول.
- دفاع محكم من منتخب مدغشقر لإفساد هجمات منتخب تونس خلال الدقائق الماضية، ورغم المحالوات الكثيرة لمنتخب فرصة لكن النتيجة لا تزال سلبية بين المنتخبين في ختام مباريات ربع نهائي كأس أمم افريقيا بعد تأهل الجزائر والسنغال ونيجريا.
- فرجاني والمساكني يقدمان أداء جيد في وسط الملعب اليوم لنسور قرطاج أمام مدغشقر حيث يتبادلان الكرات ويقومون بتفكيك الدفاعات المحصنة..
- تصدى حارس المرمى المارغاشي لضربة حرة قوية من وهبي الخرزي كانت في طريقها إلى المرمى لتسجيل هدف، قبل أن يتغاضي الحكم عن أحتساب ركلة جزاء لصالح يوسف المساكني بعد عرقلته داخل الممنطقة المحرمة، ولا تزال النتيجة تعادل سلبي.
- يصوب الشعلاني في طريق المرمى، لكن حارس مدغشقر المتألق ينقذ الكرة قبل أن تستكمل طريقها ناحية الشباك بأطراف اصابعه ويحرم منتخب تونس من التقدم بالشوط الأول.
- يبدأ الشوط الثاني من مباراة تونس ومدغشقر اليوم، بمواصلة منتخب النصور الهجوم المستمر على دفاع منتخب مدغشقر.
- وفي الدقيقة 52 يسجل منتخب تونس هدف التقدم بأقدام فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد تصويبة ضعيفة ارتطمت بمدافع مدغشقر وغيرت اتجاهها ناحية الشباك.
- الدقيقة 60 يتوج يوسف المساكني مجهوده بتسجيل هدف ثاني لمنتخب تونس، بعد أداء رائع من لاعبي تونس.
- الدقيقة 93 السليتي يضيف الهدف الثالث للنسور.