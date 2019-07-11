تألق ساسي: نتيجة مباراة تونس ومدغشقر في امم افريقيا 2019 بأهداف ساسي والمساكني

تعرف على نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وخاصةً الجمهور التونسي القمة الكروية التي تجمع بين منتخب تونس ومدغشقر في ختام لقاءات الدور ربع النهائي من كأس الامم الافريقية 2019 والتي سيتم إقامتها على ملعب السلام مع احتشاد جماهيري لمساندة لاعبي نسور قرطاج للتفوق على المنافس العنيد، نرصد ملخص مباراة تونس بأمم افريقيا.

ألتقى المنتخبان في ثلاث مواجهات من قبل على مدار التاريخ وأنتصر المنتخب التونسي مرتين مقابل هزيمة واحدة، ويأمل اللاعبين في تكرار تفوقهم على المستطيل الأخضر.

ملخص مباراة تونس ومدغشقر

مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر kora star، وصعدت تونس إلى دور الثمانية بعدما تغلبت على المنتخب الغاني العملاق بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما واصلت مدغشقر مشوارها بالبطولة التي تشارك بها للمرة الأولى عبر تاريخها بعدما فازت على الكونغو بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ايضاً مباريات اليوم يلا شوت.

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نتيجة تونس ومدغشقر

توافدت الجماهير الحاضرة بالمدرجات لمتابعة المباراة التي ستكون مليئة بالندية بين لاعبي المنتخبين، نتمنى التوفيق لنسور قرطاج.

أعلن آلان جريس مدرب تونس عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ وهي: معز حسن – وجدي كشريدة – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة حدادي – غيلان شعلالي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي – وهبي الخزري – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي.

نجح منتخب تونس من تخطي عقبة مدغشقر وبلوغ المربغ الذهبي بعدما انتصر عليه بنتيجة 2-0، أحرز اهداف النسور كلاً من فرجاني ساسي ويوسف المساكني.