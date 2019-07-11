نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم: تأهل المنتخب التونسي

انتهت نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم في ربع نهائي كاس افريقيا 2019، بفوز المنتخب التونسي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، ليضرب منتخب نسور قرطاج موعد في دور الاربعة ضد منتخب السنغال.

مباراة تونس ومدغشقر اليوم في مباريات كأس إفريقيا 2019 اليوم، ضمن مباريات الدور الربع النهائي من كاس أمم إفريقيا.

مباراة تونس ومدغشقر الان

إليكم تفاصيل وطريقة متابعة مباراة تونس ومدغشقر مباشر اليوم في مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2019.

توقيت مباراة تونس ومدغشقر مباشرة

19.00 بتوقيت غرينتش ولندن.

20.00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

21.00 بتوقيت القاهرة.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار: قناة بي إن سبورت HD MAX 2.

معلق مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم: رؤوف خليف.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر مباشر الآن: قناة تايم سبورت.

توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر

متابعة نتيجة مباراة تونس ومدغشقر مباشرة اليوم، سنقدمها لكم في هذه الفقرة وكل ما عليكم مشاركة الموضوع من أجل العودة إلينا بسرعة.

الان دخول لاعبي المنتخبين إلى أرية الملعب من أجل الإحماء…….. أما الآن عودة لاعبي المنتخبين إلى غرف الملابس.

نزول لاعبي المنتخب التونسي ومدغشر إلى أرضية ملعب المباراة، …. أداء النشيد الطني للمنتخبين الان.

بداية مباراة تونس ومدغشقر الان

في التعليق على مشاهدة مباراة تونس الان ضد مدغشقر المعلق التونسي رؤوف خليف.

انحصار اللاعب في وسط الملعب بين المنتخبين.

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الدقيقة العشرون من المباراة والتعادل السلبي بين تونس ومدغشقر مستمر.

فرصة لمنتخب مدغشر والكرة في يد الحارس التونسي

الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين.

نهاية شوط المباراة الأول من مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم، بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين صفر صفر، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني بين المنتخبين.

بداية شوط المباراة الثاني بين المنتخبين.

هدف منتخب تونس الأول عن طريق اللاعب فرجاني ساسي في الدقيقة 53 من المباراة.

هدف تونس الثاني عن طريق اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 60 من المباراة.

هدف منتخب تونس الثالث في الدقيقة الاخيرة من المباراة عن طريق اللاعب

نهاية المباراة بفوز المنتخب التونسي بثلاثة اهداف دون رد، ليتأهل بذلك الى مباريات نصف نهائي كاس افريقيا 2019 لمواجهة منخب السنغال.