الآن: نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم في ربع النهائي ونسور قرطاج تنهي حلم مدغشقر

يخوض المنتخب التونسي اليوم مباراة ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية على استاد السلام أمام منتخب مدغشقر، وقد وصل منتخب تونس لربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة السابقة أمام غانا وبينما تأهل منتخب مدغشقر بعد الفوز على الكونغو بركلات الترجيح، وقد حقق منتخب مدغشقر نجاحاً كبيراً في مشاركته الأولى في البطولة.

مباراة تونس ومدغشقر

تبدأ المباراة الساعة الثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت السعودية، كما تقوم قناة تايم سبورت الأرضية بعرض المباراة، وقد أسندت مجموعة قنوات bein sports مهمة التعليق على المباراة إلى رؤوف خليف، كما سيتم نقلها على قناة bein sports hd1.2.

تونس ومدغشقر

ويعود اللاعب ماركو اليماهاريترا لاعب وسط ميدان منتخب مدغشقر إلى التشكيلة الأساسية بعدما غاب في مباراة دور الستة عشر بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين، وقد سجل اليماهاريترا الهدف الأول تاريخياً لمنتخب مدغشقر في مشاركته الأولى في البطولة، وقد أكد مدرب منتخب تونس أن مباراة مدغشقر صعبة ولكن لاعبيه جاهزون لخوض المباراة، وقد أكد أن لاعبي منتخب مدغشقر ليس عليهم ضغط كبير في مباراة اليوم أما منتخب تونس فعليه الكثير من الضغوط.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر

وكشفت التقارير الصحفية من معسكر المنتخب التونسي حول نية المدير الفني اعادة وهبي الخزري للتشكيل الأساسي مرة أخرى وأن يكون الحارس الأساسي هو معز حسن بعد اعتذاره

نقدم لكم تشكيل المنتخب التونسي: معز حسن- الحدادي- مرياح- برون- كشريدة السخيري- الشعلالي- ساسي-الخزري – المساكني- الخنيسي، واللاعبون يصلون لأرض لملعب منذ قليل