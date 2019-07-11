sassi  بث مباشر تونس ومدغشقر  يلا شوت حصري  Tunisia vs Madagascar بدون تقطيع مباراة تونس ومدغشقر...

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موعد مباراة تونس وغانا kora star

تقام مباراة تونس ومدغشقر kora live اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوى ويتم بث مباراة تونس ومدغشقر مباشرة عبر قناة bein sport وقناة beoutq والعديد من القنوات الرياضية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر ،العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت تونس.

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هدف تونس الأول

هدف تونس الثاني في مدغشقر