ملخص مباراة تونس ومدغشقر اليوم 11-7-2019 في ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة تونس ومدغشقر اليوم في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس الموافق 11-7-2019 في ربع نهائي كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة تونس ضد مدغشقر اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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ملخص مباراة تونس ومدغشقر

انطلقت المباراة الان، وسنتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة تونس اليوم الشوط الأول والثاني ضمن منافسات البطولة الأفريقية 2019.

مباراة تونس ضد مدغشقر ضمن منافسات ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشير نتيجة اللقاء الأن لتقدم المنتخب التونسي بهدفين نظيفين واللقاء في الشوط الثاني الآن، وسجل هدف تونس الأول اللاعب فرجاني ساسي في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

واستطاع اللاعب المساكني تسجيل هدف المنتخب التونسي الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة، واللقاء الآن عند الدقيقة 79 وما زالت النتيجة هدفين نظيفين للمنتخب التونسي وسط غياب دفاعات منتخب مدغشقر.