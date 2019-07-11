النسور تتأهل: ملخص نتيجة مباراة تونس ومدغشقر في كأس الامم الافريقية 2019 دور الثمانية

ملخص نتيجة مباراة تونس ومدغشقر في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع، مواجهة مشوقة وهامة للغاية بين نسور قرطاج والمنتخب الملقب بـ باريا على ستاد السلام وذلك ضمن مباريات دور الثمانية من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ويسعى لاعبي النسور إلى حسم التأهل والحد من مفاجآت المنافس الذي يقدم أداء رائع في هذه النسخة من البطولة الكبيرة.

نتيجة ماتش تونس ومدغشقر اليوم

من المقرر أن يقام اللقاء في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وستذيع قناة bein sport hd max مباراة تونس اليوم بتعليق رؤوف خليف، كما سيكون الماتش منقول عبر البث الارضي لقناة تايم سبورت، وكشف الاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الذي سيتولى مهمة إدارة مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر حيث سيكون الكاميروني نيانت أليوم هو حكم الساحة ويعاونه كل من مينكواندي وألفيس نيوبو والحكم الرائع سيكون إيريك أطوغو.

ملخص مباراة تونس ومدغشقر

تشكيلة منتخب تونس الرسمية جاءت كالآتي: حارس المرمى: معز حسن، خط الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة حدادي، الوسط: غيلان شعلالي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي، ثلاثي الهجوم: وهبي الخزري – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي.

تمكن المنتخب التونسي من حسم تأهله لنصف النهاي بعدما استحق الفوز على مدغشقر بهدفين نظيفين سجلهما ساسي والمساكني على الترتيب، وبذلك يلتقي نسور قرطاج منتخب السنغال اسود التيرانجا.