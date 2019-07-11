ملخص نتيجة مباراة تونس ومدغشقر اليوم في أمم افريقيا

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي كأس أمم افريقيا بعدما أكتسح منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وتألق الحاري المارغاشي، تقدم فرجاني ساسي للنسور أولاً في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدها يضيف السليتي قبل صافرة النهاية في الوقت بدل الضائع الهدف الثالث للنسور.

مباراة تونس ومدغشقر

فرجاني ساسي يتقدم لمنتخب تونس بهدف في الدقيقة 52 من عمر المباراة، تقدم فرجاني بالهدف في الدقائق الأولى للشوط الثاني بعد ان ارتطمت الكرة بمدافع مدغشقر وغيرت طريقها ناحية الشباك.

الدقيقة 60 يسجل يوسف الساكني الهدف الثاني لمنتخب تونس.

الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع يضيف نعيم السليتي الهدف الثالث.

بهذا التأهل يلتقي منتخب تونس نظيره السنغالي في مباراة قمة حقيقة، في حين يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا في نصف النهائي الأخر.