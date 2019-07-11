تفاصيل نتيجة مباراة الجزائر ضد ساحل العاج “كوت ديفوار” فعلها محاربي الصحراء بشق الأنفُس...

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد ساحل العاج “كوت ديفوار” في إطار مباريات دور 8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة على ملاعب أرض مصر، وتعتبر مباراة اليوم بين الجزائر وساحل العاج “كوت ديفوار من أصعب لقاءات الدور 8، وهي أمل الجماهير العربية بعد صدمة خروج مصر والمغرب في مباريات دراماتيكية أحزنت الجماهير العربية، حيث يتنافس كلا المنتخبين اليوم على التأهل لدور نصف النهائي، ويذكر أن الفائز بمباراة اليوم سيقابل الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، وسنستعرض من خلال هذا التقرير موعد والمباراة وتوقيت عرضها وكذلك سنتعرف على جميع القنوات الناقلة لأحداث مباراة محاربي الصحراء والفريق العاجي، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين وحظوظهم للفوز بنتيجة اللقاء.

استضافت اليوم أرضية ملعب استاد السويس مباراة منتخبي الجزائر ضد ساحل العاج، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية، أما عن موعد وتوقيت اللقاء فمن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس 11 يوليو بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة الجزائر اليوم

بدأت المباراة سجال بيت الفريقين إلى أن يتمكن منتخب الجزائر بإحراز هدف السبق والتقدم في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وأخرز الهدف اللاعب سفيان فيغولي، ولا تزال النتيجة تقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد ونحن الآن في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر محاربي الصحراء ضد فريق ساجل العاج “كوت ديفور” بفوز منتخب الجزائر بهدف سفيان فيغولي دون رد، هذا وقد اتسم الشوط الأول بالخشونة ونتج عن ذلك أربع بطاقات صفراء، وكان نصيب كل فريق بطاقتين صفراء. فقد حصل على البطاقات الصفراء كلا من رامي بن سبعيني، وإسماعيل بن ناصر من منتخب الجزائر، كما حصل كلا من ويلفريد زاها، ومامادو باكايوكو من منتخب ساحل العاج.

وتضيع ضربة جزء لمنتخب الجزائر في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ويُضيع ضربه الجزاء اللاعب بغداد بونجاح، ويستطيع منتخب ساحل العاج من تسجيل هدف التعادل والعودة للمباراة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، واحرز الهدف اللاعب جوناتان كودجيا، وتمر الدقائق ونصل للدقيقة 80 ويتبقى 10 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة ولا يزال التعادل قائم.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسنلعب وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، ونتمنى ا، يحالف التوفيق محاربي الصحراء لحسم المباراة لصالحهم دون اللجوء لضربات الترجيح.

وينتهي الشوط الإضافي الأول بدون أي أهداف، ولا تزال النتيجة هدف لكل فربق،ويشهد خطورة على كلا المرميين ويصعب التكهن بمن يحسمها، وهل سنصل لضربات الترجيح، هذا ما سنتابعه معكم خلال الدقائق القادمة.

وينتهي أيضا الشوط الإضافي الثاني دون أن يحسم اللقاء أي فريق سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي، وبذبك نلجأ لضربات الترجيح التي كان يمكن تجنبها لو لم يضيع بونجاح ضربة الجزاء، وسنتابع معكم تفاصيل الضربات الترجيحية

ويصعد منتخب الجزائر للدور نصف النهائي بعد فوزه اليوم بضربات الترجيح بنتيحة 4 أهداف مقابل 3، مبروك للجزائر وعقبال منتخب تونس خلال الدقائق القادمة

ضربة الترجيح ساحل العاج الجزائر الأولي يجرزها فرانك كيسي يحرزها رامي بن سبعيني الثانية يحرزها ماكسويل كورني يحرزها إسلام سليماني الثالثة تضيع من ويلفريد بوني يحرزها أندي ديلور الرابعة يحرزها ماكس آلان جاردل يحرزها أدم أوناس الخامسة ضائعة من جيوفروي سيري داي ضائعة من يوسف بلايلي

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد ساحل العاج “كوت ديفوار”

انتهت مباراة اليوم بين منتخب محاربي الصحراء بوز مستحق بثلاثية نظيفة على منتخب غينيا، ويتأهل منتخب الجزائر للدور 8 كأول منتخب عربي بعد سقوط الفراعنة وأسود الصحراء ومعهم موريتانيا، أحرز أهداف المباراة كلا من: Advertisements يوسف بلايلي في الدقيقة 24 من المباراة

رياض محرز في الدقيقة 57 من المباراة

أدم أوناس في الدقيقة 82 من المباراة

مباراة الجزائر ضد ساحل العاج موعد المباراة القنوات الناقلة

ويدخل منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” بعد فوزه بمباراة في الدور 16 واجتياز عقبة منتخب غينيا، أما عن مشوار منتخب الجزائر في بطولة أمم أفريقيا فقد تربع على عرش مجموعته في دور المجموعات التمهيدي برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة وحافظا على شباكه نظيفة خلال الثلاث جولات بدور المجموعات أحرز خلالها منتخب الجزائر 6 أهداف، أما عن نتائج الجزائر في دور المجموعات فجاءات كالتالي:

الجولة الأولى: فوز منتخب الجزائر على السنغال

فوز منتخب الجزائر على السنغال الجولة الثانية: فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا

فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا الجولة الثالثة: فوز الجزائري على التنزاني

أما عن منتخب ساحل العاج فقد تأهل لدور 8 بغد اجتيازه عقبة مباراته مع منتخب مالي في الدور 16، حيث فاز على منتخب مالي بهدف دون رد، ليتأهل لدور الثمانية ويواجه منتخب الجزائر في مباراة صعبه لكلا المنتخبين، أما عن مشوار منتخب كوت ديفوار في البطولة، فقد تأهل لدور 16 كوصيف المجموعة الرابعة “مجموعة الموت” برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب جنوب أفريقيا فى المباراة الإفتتاحية بهدف دون رد، ثم تلقي هزيمة من منتخب المغرب بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة كم دور المجموعات حقق فوز كبير على منتخب ناميبيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

بطاقة المباراة: موعد مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا وجميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة الجزائر ضد ساحل العاج الخميس 11 يوليو

18:00 مصر

18:00 مكة ربع النهائي

ستاد السويس الجديد

الحكم: باملاك تيسيما ويسا

مساعد: محمد إبراهيم

مساعد: سافاري كابيري اوليفيي

حكم رابع: فيكتور جوميز

المعلق حفيظ دراجي Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Ring.bg

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Match! TV

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Sportkanalen

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد ساحل العاج

يدخل منتخب الجزائر مبارياته لمواجهة منتخب ساحل العاج مكتمل العدد والعتاد بدون أي غيابات في صفوفه سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الاختيارات متاحة أمام المدرب جمال بلماضي، ومن المتوقع ألا يغير المدرب الجزائري طريقة لعبه، ومن المتوقع أن يتم الدفع بالثنائي جمال بن العمري وعيسى ماندي في قلب الدفاع لتأمين خطوطه الدفاعية.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

رايس مبولحي خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال خط وسط مدافع: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر خط وسط مهاجم: يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز رأس حربة: بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب ساحل العاج ضد الجزائر اليوم

يدخل منتخب ساحل العاج مباراته ضد الجزائر في دور الثمانية مكتمل الصفوف فلا توجد إصابات أو إيقافات بصفوف الفريق الأفوري، وستكون جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدرب إبراهيم كامارا لاختيار أفضل العناصر في هذه المواجهة الصعبة، ومن المتوقع أن يلعب كامارا بنفس طريقة لعبه السابقة، أما عن تشكيل الفريق الأفواري المتوقعة اليوم فمتوع أن تكون كالتالي:

التشكيل | 4-4-2

حراسة المرمى: سلفين جبوهو

سلفين جبوهو خط الدفاع: مامادو باجايوكو – إسماعيل تراوري – ويلفريد كانون – وونلو كوليبالي

مامادو باجايوكو – إسماعيل تراوري – ويلفريد كانون – وونلو كوليبالي خط وسط مدافع: جون فيليب جبامين – سيري دي

جون فيليب جبامين – سيري دي خط وسط مهاجم: نيكولا بيبي – فرانك كيسييه – ويلفريد زاها

نيكولا بيبي – فرانك كيسييه – ويلفريد زاها رأس حربة: جوناثان كودجيا

جدول مباريات دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2019

المباراة الأولى: منتخب السنغال ضد منتخب بنين وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الثانية: منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. المباراة الثالثة: منتخب ساحل العاج ضد منتخب الجزائر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الرابعة: منتخب تونس ضد منتخب مدغشقر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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