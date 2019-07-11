الموجز
حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً بستة أهداف دون رد على ترانمير روفرز في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برينتون بارك" .
وسجل أهداف ليفربول الـ6 في شباك ترانمير روفرز كل من كليني في الدقيقة 6 وبرويستر في الدقيقة 38 و الدقيقة 45.
بالإضافة إلى جونيس في الدقيقة 54 وأوريجي في الدقيقة 60 و دونكان في الدقيقة 68 وسط أداء ضعيف جدا من فريق ترانمير روفرز لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بسداسية نظيفة.
جدير بالذكر ان ليفربول حقق هذا الفوز دون مشاركة الفرعون المصري صلاح الذي يقضي راحة سلبية بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر في غياب الفرعون «محمد صلاح» .. ليفربول يحقق فوزا تاريخياً على ترانمير بنصف دستة أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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