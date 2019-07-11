اخبار الرياضه

في غياب الفرعون «محمد صلاح» .. ليفربول يحقق فوزا تاريخياً على ترانمير بنصف دستة أهداف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الموجز 

حقق فريق فوزاً كبيراً بستة أهداف دون رد على ترانمير روفرز في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برينتون بارك" .

وسجل أهداف ليفربول الـ6 في شباك ترانمير روفرز كل من كليني في الدقيقة 6 وبرويستر في الدقيقة 38 و الدقيقة 45.

Advertisements

بالإضافة إلى جونيس في الدقيقة 54 وأوريجي في الدقيقة 60 و دونكان في الدقيقة 68 وسط أداء ضعيف جدا من فريق ترانمير روفرز لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بسداسية نظيفة.

جدير بالذكر ان ليفربول حقق هذا الفوز دون مشاركة الفرعون المصري صلاح الذي يقضي راحة سلبية بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غياب الفرعون «محمد صلاح» .. ليفربول يحقق فوزا تاريخياً على ترانمير بنصف دستة أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا