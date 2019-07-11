غريزمان على مشارف اتمام عملية انتقاله إلى برشلونة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بات مهاجم منتخب فرنسا أنطوان غريزمان على مشارف اتمام عملية انتقاله الى برشلونة الإسباني كما ذكرت وسائل اعلام إسبانية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية الخميس.

وبحسب "ال موندو ديبورتيفو" فان برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط غريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد والمقدر ب120 مليون يورو ويوقع عقدا مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت "ليكيب" الى أبعد من ذلك، بالقول بان الفريق الكاتالوني "قام بعملية التحويل المصرفي" وبان المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو الجمعة بعد اتمام الاجراءات الإدارية.

Advertisements

ولم يشارك غريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.

وستكون عملية انتقال غريزمان أول صفقة كبرى لبرشلونة الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري الاسباني الموسم المنصرم في حين تعرض لهزيمة نكراء أمام ليفربول الإنلكيزي برباعية نظيفة بعد ان تقدم عليه إيابا على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان غريزمان دافع عن ألوان ريال سوسييداد قبل ان ينتقل الى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014 وحيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.