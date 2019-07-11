البلجيكي تونز يحرز المرحلة السادسة والإيطالي تشيكوني ينتزع القميص الأصفر

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أحرز الدراج البلجيكي ديلانو تونز المركز الأول في المرحلة السادسة من بطولة طواف فرنسا للدراجات الهوائية في حين انتزع الايطالي جوليو تشيكوني القميص الاصفر من الفرنسي جوليان ألافيليب بعد حلوله ثانيا في هذه المرحلة التي امتدت على مسافة 5ر160 كلم في قمة لا بلانش دي بيل التي تعلو 1140 مترا عن سطح البحر.

وجاء ثالثا البلجيكي كساندرو موريس بفارق دقيقة و5 ثوان.

وفي الترتيب العام يتقدم تشيكوني بفارق 6 ثوان على ألافيليب الذي كان انتزع القميص الاصفر الاثنين.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها تشيكوني (24 عاما) في طواف فرنسا.

وتقام المرحلة السابعة الجمعة وهي الأطول في طواف فرنسا على مسافة 230 كلم بين بلفور وشالون سور سون.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1. البلجيكي ديلان تونز 03ر29ر4 ساعات ساعات

2. الايطالي جوليو تشيكوني بفارق 11 ثانية

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3. البلجيكي كساندرو موريس بفارق 05ر1 دقيقة

4. الويلزي جيرانت توماس بفارق 44ر1 دقيقو

5. الفرنسي تيبو بينو بفارق 46ر1 دقيقة

- الترتيب العام:

1. الإيطالي جوليو تشيكوني 55ر14ر23 ساعة

2. الفرنسشي جوليان ألافيليب بفارق 0ر6 ثوان

3. البلجيكي ديلان تونز بفارق 32 ثانية

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 47 ثانية

5. الويلزي جيرانت توماس بفارق 49 ثانية