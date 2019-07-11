مدرب الجزائر يكشف سر انهمار دموعه أمام كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بأن الفريق عانى من أزمة بسبب إهدار الكثير من الفرص، معتبرًا أنه تجاوز عقبة صعبة بتخطي كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وقال بلماضي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة كوت ديفوار إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، والمنتخب وصل كثيرا للمرمى وفشل في التسجيل، ولكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص.

وتجاوز منتخب الجزائري نظيره الإيفواري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

Advertisements

وتابع: "تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلًا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا واضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".

أضاف: "ضربات الترجيح كانت صعبة على الجميع، رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي وهو مصاب وهو ما جعلني أبكي أثناء ركلات الترجيح."

وواصل: "بالطبع كان لدي تخوف ولكني كنت أعلم برجولة وروح اللاعبين."

ويلعب المنتخب الجزائري أمام نيجيريا في نصف نهائي البطولة.