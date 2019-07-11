برشلونة يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن نادي برشلونة الإسباني وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ، والبالغ 120 مليون يورو، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن من المتوقع أن تكون مدة عقد جريزمان مع برشلونة خمس سنوات حتى عام 2024.

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وأضافت الصحيفة أن جريزمان /28 عامًا/ سينضم إلى الفريق الكتالوني، بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الرسمية اللازمة، ومنها تحويل الأموال إلى رصيد أتلتيكو مدريد، والحصول على التصديق من جانب رابطة الدوري الإسباني.

وتابعت أن البرتغالي نيسلون سيميدو ظهير أيمن برشلونة سيكون طرفًا في الصفقة بحيث ينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد كصفقة تبادلية.

واختتمت الصحيفة بأنه من المتوقع تقديم جريزمان لوسائل الإعلام كلاعب لبرشلونة، في الأيام المقبلة بعد الإعلان الرسمي عن اتمام الصفقة.