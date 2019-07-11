بالفيديو.. الأهلي يتعادل مع نيوبورت الانجليزي ضمن معسكر الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تعادل الأهلي أمام نيوبورت كاونتي الناشط في دوري الدرجة الرابعة بانجلترا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن معسكر إعداد الفريق الذي يخوضه في إسبانيا استعدادًا لاستئناف الدوري، وبداية الموسم الجديد 2019-2020.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي، وباسم علي، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، وعمرو جمال.

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كاد محارب أن يسجل الهدف الأول بعد 10 دقائق عقب متابعة لعرضية محمد هاني، ورد نيوبورت بهجمة سريعة انتهت بتسديدة خارج المرمى. وبعدها، عاد اللعب لوسط الملعب، ونجح عاشور في قطع العديد من الكرات وتعطيل هجمات المنافس.

وتقدم نيوبورت بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وبعدها، تعرض محارب للإعاقة بالقرب من منطقة الجزاء ونفّذها حمودي، وحوّلها عمرو جمال برأسه إلا أن حارس المنافس تصدى لها.

واستطاع الأهلي أن يتعادل في الشوط الثاني من خلال أحمد الشيخ الذي حصل على تمريرة من عمرو السولية وصوبها يسارية مقوسة من خارج منطقة الجزاء.