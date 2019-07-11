محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
تعادل الأهلي أمام نيوبورت كاونتي الناشط في دوري الدرجة الرابعة بانجلترا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن معسكر إعداد الفريق الذي يخوضه في إسبانيا استعدادًا لاستئناف الدوري، وبداية الموسم الجديد 2019-2020.
ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي، وباسم علي، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، وعمرو جمال.
كاد محارب أن يسجل الهدف الأول بعد 10 دقائق عقب متابعة لعرضية محمد هاني، ورد نيوبورت بهجمة سريعة انتهت بتسديدة خارج المرمى. وبعدها، عاد اللعب لوسط الملعب، ونجح عاشور في قطع العديد من الكرات وتعطيل هجمات المنافس.
وتقدم نيوبورت بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وبعدها، تعرض محارب للإعاقة بالقرب من منطقة الجزاء ونفّذها حمودي، وحوّلها عمرو جمال برأسه إلا أن حارس المنافس تصدى لها.
واستطاع الأهلي أن يتعادل في الشوط الثاني من خلال أحمد الشيخ الذي حصل على تمريرة من عمرو السولية وصوبها يسارية مقوسة من خارج منطقة الجزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأهلي يتعادل مع نيوبورت الانجليزي ضمن معسكر الإعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.