بالصور .. دموع وجنون و"فك النحس" فى دراما الجزائر وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد: فى واحدة من أكثر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 إثارة تأهل منتخب الجزائر إلى دور نصف النهائي على حساب منتخب كوت ديفوار بالتفوق بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 . وشهدت المباراة غياب التوفيق عن بوغداد بونجاح نجم السد القطري والمهاجم الأفضل فى أسيا عقب إهداره للعديد من الفرص وكذلك لضربة جزاء كانت كفيلة بانهاء المباراة مبكراً. وبكى بوغداد عقب خروجه من المباراة مستبدلاً بإسلام سليماني بعد أن أضاع ضربة الجزاء قبل أن يتحول البكاء إلى فرحة واعتذار عقب تأهل محاربي الصحراء للدور نصف النهائي تاركاً الحسرة لسيري دي الذى أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة للأفيال.

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