مباشر.. تونس 2 - 0 مدغشقر .. المساكني يسجل الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة تونس ومدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع منتخب السنغال في نصف النهائي.

وتأهل المنتخب التونسي لربع النهائي بعد تجاوز غانا بضربات الترجيح، ونفس الحال للمنتخب الملجاشي، الي تخطى الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

وجاء تشكيل تونس كالتالي: حراسة المرمى: المعز حسن - خط الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - خط الوسط: الياس السخيري - فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري.

فيما جاء تشكيل مدغشقر كالتالي: حراسة المرمى : ادريين ميلفين - خط الدفاع : جيروم مومبريس – باسكال رزاكانايتينا – توماس فونتين – رومان ميتانيير - خط الوسط : إبراهيم امادا – انيسيت هابيل - ماركو الايماهاريتا - خط الهجوم : لالينا نومينغانهارى – فاديفا ايما اندرياتسيما – كاروليس اندريا.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة سريعة بين المنتخبين، حتى جاءت أول كرة خطيرة بعد عرضية ملجاشية ولكن الدفاع التونسي تصدى.

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سقط بعدها المساكني داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 14، تلقى فرجاني ساسي كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء سددها بطريقة رائعة ولكنها علت العارضة بقليل.

وسدد وهبي الخرزي، ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 31، أنقذها حارس مدغشقر بصعوبة وحولها لركنية.

وسدد الشعلالي تصويبة قوية في الدقيقة 41، من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس الملجاشي بصعوبة لركنية.

ومر المساكني مجددا من الدفاع وسدد كرة قوية في يد الحارس، إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأغلى الحكم هدفا للمنتخب التونسي عن طريق وهبي الخرزي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47.

وتقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 52، عن طريق فرجاني ساسي بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها لتصطدم بمدافع مدغشقر ويتغير اتجاهها ليتقدم نسور قرطاج بالهدف الأول.

وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس بعد تصويبة من وهبي الخرزي، وسط ضغط كبير من نسور قرطاج.