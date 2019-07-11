سألنا الجماهير عن تدريب حسن شحاتة للمنتخب فكانت النتيجة: نعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح "مصراوى " أمس على متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " سؤالا حول خليفة أجيرى يتضمن ترشيحاً، لاسم حسن شحاتة لاختياره مديرا فنيا للمنتخب المصرى بعد الإقصاء من دور ال 16 من بطولة أمم افريقيا مصر 2019.

ويأتى السؤال ضمن أسئلة ست ستتناول أهم المرشحين وردود أفعال الناس على ترشيحهم وقبولهم أو رفضهم لهذا الترشيح فى إطار اهتمام الرأى العام بخليفة المدير الفنى المكسيكى الذى أخفق فى أول اختبار فى أهم بطولة قارية والمقامة على أرض مصر.

الخليج 365 كان قد طرح استفتاء حول ترشيح اسم حسام حسن والفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب وقوبلا بالرفض:

أقرأ أيضا .. سألنا الجمهور عن تدريب حسام حسن للمنتخب فكانت النتيجة: لا

أقرأ أيضا .. سألنا الجمهور عن تدريب رينارد للمنتخب فكانت النتيجة: لا

Advertisements

ووافق معظم المتفاعلين مع السؤال على صفحة "الخليج 365" على فيس بوك لأول مرة على مرشح خلفًا لخافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي أقاله هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق.

فقد وافق 794 زائرا على عودة حسن شحاتة لتولي مسئولية تدريب المنتخب بنسبة 53.4% من إجمالي 1486 تعليقا تفاعلوا مع السؤال المطروح. ورفض نحو 651 زائرا بنسبة 43.8% من إجمالي التعليقات، ولم تشارك نسبة 2.8% في الإجابة. حيث اكتفوا بالتعليق فقط.

ورأى الموافقون إن المدرب إن شحاتة له خبرة وباع طويل ويملك عدالة فى الاختيارات فيما رأى المعارضون أن الجيل الحالي لن يسعف شحاتة وطرح غير المشاركين في الإستفتاء أسماء أخرى مثل: طارق العشري، مؤمن سليمان ، كريستيان جروس ، عماد النحاس، إيهاب جلال .

وتستكمل بوابة مصراوى أسئلته على حسابها على فيس بوك طوال أسبوع كامل حول خليفة أجيرى.