يوفنتوس يوقع مع دي ليخيت

رفع يوفنتوس قيمة العرض الذي قدمه لضم ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، إلى 67 مليون يورو، ويأمل في تقديمه في تورينو السبت المقبل، حسبما ذكرت صحيفة (دي تيليغراف) الهولندية في نسختها المطبوعة الخميس.
وتزيد قمية العرض الجديد عن الأخير الذي قدمه فريق السيدة العجوز لأياكس الإثنين الماضي، البالغ 50 مليون دون احتساب المتغيرات، لتقترب هذا من مبلغ الـ75 مليون يورو الذي طلبه النادي الهولندي.
وحال تقديمه السبت، لن يسافر دي ليخت مع فريقه الحالي إلى النمسا، ليبدأ رسمياً فترة الاستعداد للموسم الجديد، وبدلاً من ذلك سينضم للجولة الصيفية التي ينتظر أن يقوم بها يوفنتوس في آسيا.
ووفقاً لصحيفة ألجيمين داجبلاد الهولندية، فإن دي ليخت (19 عاماً) توصل مع يوفنتوس لتوقيع عقد يمتد خمسة أعوام براتب قيمته الصافية تصل إلى 14 مليون يورو سنوياً.
وحال رحيله سيضطر أياكس للبحث عن مدافع بديل، وأحد المرشحين هو اللاعب المكسيكي إدسون ألفاريز (21 عاماً).
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