برشلونة يعلن عن صفقة جديدة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الإنجليزي الصاعد لويس باري قادماً من ويست بروميتش ألبيون، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
ولعب باري 16 عاماً، والمولود في مدينة برمنغهام الإنجليزية، لنادي ويست بروميتش منذ أن كان في السادسة من عمره، كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عاماً.
وفي العام الماضي، سجل باري عشرة أهداف في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً، في إحدى بطولات إيطاليا.
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