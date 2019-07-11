اخبار الرياضه

برشلونة يعلن عن صفقة جديدة

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Alaa Ali 0 تبليغ

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تعاقد نادي الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الإنجليزي الصاعد لويس باري قادماً من ويست بروميتش ألبيون، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ولعب باري 16 عاماً، والمولود في مدينة برمنغهام الإنجليزية، لنادي ويست بروميتش منذ أن كان في السادسة من عمره، كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عاماً.

وفي العام الماضي، سجل باري عشرة أهداف في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً، في إحدى بطولات إيطاليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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