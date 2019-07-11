برشلونة يحدد موعد التوقيع مع غريزمان

لم يتبقى سوى أيام قليلة على أن يدفع اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، ومن ثم يتم تقديمه كلاعب جديد في صفوف برشلونة الإسباني، المستعد تمام لهذه الصفقة، حسبما أفادت اليوم الخميس مصادر من الفريق الكاتالوني.

ويأمل البرسا في أن يرتدي المهاجم الفرنسي قميص النادي بنهاية الأسبوع الجاري، ومع ذلك إذا نجح النادي في إتمام تعاقده مع غريزمان فلن يتم تقديمه سواء على ملعب كامب نو أو ميني ستادي.

وبالنسبة لملعب كامب نو، قررت إدارة النادي إزالة أرضيته بالكامل حتى يكون جاهزاً للمواجهة التي ستجمع بين برشلونة وآرسنال الإنجليزي في لقب كأس جوان جامبر الودية فى نسختها الـ54، والتي ستقام في 4 أغسطس (آب) المقبل.

أما ملعب ميني ستادي فهو مشغول حالياً ببطولة “Messi10 Challenge La liga Summer Edition” الودية.

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وتشير جميع التكهنات إلى أن تقديم اللاعب سيقتصر على بعض الأشخاص فقط ولن يكون أمام العامة، ومن المحتمل أن يتم تقديمه في قاعة “1899” بملعب كامب نو.

ويتوجب على غريزمان دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع “الروخيبلانكوس”، المقدرة بـ120 مليون يورو، حتى يصبح لاعباً جديداً في صفوف البرسا.

وفور قيام اللاعب بهذا الأمر سيعلن البرسا عن توقيع المهاجم الفرنسي بعقد لمدة 5 مواسم.