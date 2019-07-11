مكافآت كبيرة تنتظر أندية دوري أبطال أوروبا

قال منظمون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، إن كل ناد من الأندية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يمكنها أن تحصل على مكافآت لا تقل عن 25ر15 مليون يورو (2ر17 مليون دولار).

وإضافة إلى المكافاة المخصصة للمشاركة في البطولة، ستحصل الأندية على مبلغ 900 ألف يورو لكل نقطة تحصل عليها في المباريات، لتصل إلى مجموع 5ر9 مليون يورو أخرى عند نهاية مرحلة المجموعات.

وسوف يحصل الفريق الفائز باللقب ما يقارب من 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة أخرى على المشاركة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي.

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وتأتي مكافآت بطولة الدوري الأوروبي في مستوى أقل بكثير من مكافآت دوري الأبطال، حيث تبدأ بمبلغ 92ر2 مليون يورو في مرحلة المجموعات، ويحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب 5ر20 مليون يورو.

وتقدم كلا البطولتين مبالغ إضافية للأندية، متضمنة حصتها في الحقوق التليفزيونية في بلادهم.

وكان ليفربول الإنجليزي فاز على مواطنه توتنهام 2-0، في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهرالماضي، فيما تنطلق مباريات دور المجموعات للموسم الجديد في سبتمبر (أيلول) المقبل، وتنتهي المنافسات في 30 مايو (أيار) من العام المقبل، إذ تقام المباراة النهائية في مدينة أسطنبول التركية.