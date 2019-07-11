واصل منتخب الجزائر مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر، بعدما صعد للدور نصف النهائي للمسابقة، عقب فوزه 4-3 بركلات الترجيح على منتخب كوت ديفوار اليوم الخميس، على ملعب السويس الجديد.
وبادر منتخب الجزائر بالتسجيل عن طريق نجمه المخضرم سفيان فيغولي في الدقيقة 20، قبل أن يضيع منتخب “محاربي الصحراء” فرصة تعزيز النتيجة، عقب إهدار نجمه بغداد بونجاح ركلة جزاء في الدقيقة 48.
وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 61 عن طريق نجمه جوناثان كودجيا، لكن المنتخبين عجزا عن تغيير نتيجة التعادل 1-1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب الجزائر.
وضرب منتخب الجزائر، الفائز باللقب عام 1990، موعداً في الدور نصف النهائي للبطولة الأحد المقبل بإستاد القاهرة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب أفريقي 2-1 أمس الأربعاء بدور الثمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمم أفريقيا: ركلات الترجيح تصعد بالجزائر للمربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.