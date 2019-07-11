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هل ترنح سعر محمد صلاح في السوق العالمية بعد خروج مصر من أمم أفريقيا

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ودع المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا من دور ال16 بمشاركة محمد صلاح نجم   والتي تقام على أرض الفراعنه في نسختها الجديده عام 2019 حيث 

خاض الفراعنة  في هذه البطولة أربع مباريات حقق  الفوز  في ثلاثة ليحقق العلامة الكاملة  في دور المجموعات ، بينما خسر  في واحدة في دور ال16 أمام جنوب أفريقيا  ومنها خرج مبكرًا من الكان  ،ولكن كان هذا بالنسبة للبطولة الأفريقية ولكن كان هناك إناس أخرين يهمهم

لاعب واحد هو محمد صلاح الذين كانو يتابعونه كي يدخلو في مفاوضات مع فريقه ليفربول، من ورأسهم .

ومن هنا نطرح  سؤال هل سعر محمد صلاح في السوق العالمي تأثر بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا؟
من هذا السياق نذكر عرض ريال مدريد الذي قدمه لفريق ليفربول الإنجليزي بأن يحصل على خدمات صلاح  وكان سعر اللاعب المصري

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حينها وصل إلى 118 مليون يورو وكان ذلك في ديسمبر الماضي  .
ولكن كان للريدز رأي أخر حيث قدر سعر الفرعون المصري  برقم خيالي وهو 200مليون إسترليني أي ب230 مليون يورو  نظرًا لما حققه اللاعب من إنجازات ،وبهذا المبلغ يصبح صلاح أغلى لاعبي العالم محطمًا رقم الذي هبط ل124 مليون يورو بعد أن كان ربع مليار يورو.
ولكن بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا لم يؤثر هذا على سعر محمد صلاح في السوق بل يبقى كما هو عليه وهو 230 مليون يورو حسب صحيفة الدلي ميل اللإنجليزية .    
 
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