هل ترنح سعر محمد صلاح في السوق العالمية بعد خروج مصر من أمم أفريقيا

ودع المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا من دور ال16 بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول والتي تقام على أرض الفراعنه في نسختها الجديده عام 2019 حيث

خاض الفراعنة في هذه البطولة أربع مباريات حقق الفوز في ثلاثة ليحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ، بينما خسر في واحدة في دور ال16 أمام جنوب أفريقيا ومنها خرج مبكرًا من الكان ،ولكن كان هذا بالنسبة للبطولة الأفريقية ولكن كان هناك إناس أخرين يهمهم

لاعب واحد هو محمد صلاح الذين كانو يتابعونه كي يدخلو في مفاوضات مع فريقه ليفربول، من ورأسهم ريال مدريد

ومن هنا نطرح سؤال هل سعر محمد صلاح في السوق العالمي تأثر بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا؟

من هذا السياق نذكر عرض ريال مدريد الذي قدمه لفريق ليفربول الإنجليزي بأن يحصل على خدمات صلاح وكان سعر اللاعب المصري