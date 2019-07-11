أهدى رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينتس رومنيجه النجم الفرنسي فرانك ريبيري صورة تذكارية بها كل الألقاب التي حصل عليها مع الفريق البفاري خلال مشوار. عليها مع الفريق البفاري خلال مشوار. جاء ذلك عقب رحيل ربيبري عن صفوف الفريق البافاري الذي قضى بين صفوفه 12 عام واستطاع أن يحقق جميع الألقاب كالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والمحلي ومونديال الأندية. رئيس بايرن ميونيخ يهدي ريبيري صورة تذكارية

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