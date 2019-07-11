آرسنال يقرر سحب شارة القيادة من لوران كوسيلني

يدرس نادي آرسنال الانجليزي التخلص من المدافع الفرنسي لوران كوسيلني نجم الفريق خلال المركاتو الصيفي الحالي وذلك بعد رفض سفر مع الفريق خلال معسكر أمريكا. وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزيه إدارة المدفعجية تدرس تجريد مدافع الفريق الأول من شارة الكابتن خلال الموسم الجديد بعد أن شارك في ملعب تدريب النادي ورفض الانضمام للفريق في رحلة الغداء إلى لوس أنجلوس. شارة الكابتن خلال الموسم الجديد بعد أن شارك في ملعب تدريب النادي ورفض الانضمام للفريق في رحلة الغداء إلى لوس أنجلوس. واشارت الصحيفة إلى أن كوسيلني يريد مغادرة آرسنال مجانًا بعد تسع سنوات في الإمارات وهو حريص على العودة إلى بلده الأصلي فرنسا. واختتمت الصحيفة أن هناك اهتماما من جانب كل من بوردو وليون الفرنسي لضم اللاعب في حالة رحيل مجاني ولكان يوجد عقبة واحد وهي أن أرسنال سوف يطلب منه ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني.

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