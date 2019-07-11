أحمد علي ينتظم في تدريبات المقاولون استعدادا للأهلي

انتظم اليوو الخميس، الدولي أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، ومنتخب مصر، في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي في ختام بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على الحديث مع اللاعب مطالبا غياه بإغلاق ملف المنتخب والتركيز

مع الفريق.وتواجد أحمد علي هداف الدوري ومهاجم المقاولون في قائمة منتخب مصر، في بطولة الأمم الأفريقية بالنسخة 32 التي ودعها الفراعنة من دور ال 16 بالخسارة امام جنوب افريقيا 1-0.يذكر أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب حرص على حضور مران الفريق، أمس خلال استعداده لمباراة الأهلي في ختام الموسم الحالي والاستعداد للموسم المقبل.وعقد صلاح جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الإدارة وجلال فراج المدير التنفيذي للنادي لتحفيز اللاعبين خلال هذه الفترة.