يوفنتوس يسعى لخطف إيكاردي من إنتر ميلان

دخل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر ميلان دائرة اهتمامات نادي يوفنتوس للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية

أن يوفنتوس يفضل التعاقد مع إيكاردي لان بإمكانه اللعب لمدة 5 أو 6 مواسم على الأقلعلى عكس جونزالو هيجواين الذي سيكمل عامه الـ32 في شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليوفي يفضل مهاجم لديه القدرة على تشكيل خطورة من العمق وذلك لتحرير كريستيانو رونالدو للتهديف مع الفريق.