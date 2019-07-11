أشرف صبحي يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الشبابي والرياضي بين البلدين

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد ماساكى نوكى سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة، وذلك بحضور البطل الأوليمبي السابق محمد رشوان.

وناقش الاجتماع مشروع بروتوكول تعاون مشترك يشمل عددًا من البرامج الشبابية والرياضية، والتبادل الثقافي وزيارات خاصة لمعسكرات الشباب، وكذلك دعوة الخبراء اليابانيين لزيارة المنشآت الرياضية، وتبادل المعسكرات.

وأطلع السفير الياباني على إمكانيات المدينة الرياضية " Host Country" المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

وقال الدكتور أشرف صبحي.. إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون مع نظرائها من دول العالم المختلفة، لتبادل الخبرات للاستفادة بمختلف المجالات الشبابية والرياضية، مؤكدا على الاستفادة من الخبرات اليابانية في عدد من الالعاب الفردية مثل الكاراتيه والجودو،

مشيرا إلى أن مصر لديها من اللاعبين المميزين في تلك الالعاب حيث نتطلع من خلالها لحصد ميداليات في أولمبياد طوكيو القادمة.ومن جانبه أكد سفير اليابان ان مصر تعتبر من أهم الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا التي دائما ما نتطلع إلى التعاون معها بشكل دائم ومستمر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مصر أصبحت من الدول الدي لديها طفرة رياضية كبيرة في مختلف الالعاب، ونأمل أن تظهر بشكل مميز في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.