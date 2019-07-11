رئيس مدغشقر يصل استاد السلام لحضور مباراة منتخب بلاده

وصل رئيس جمهورية مدغشقر أندريا راجوليناز إلى استاد السلام لحضور مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب التونسي مساء اليوم /الخميس/ في ختام مباريات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019). وفور وصوله إلى استاد السلام دخل رئيس مدغشقر إلى غرف خلع الملابس الخاصة بلاعبي منتخب بلاده لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية لأول مرة في التاريخ. مدغشقر إلى غرف خلع الملابس الخاصة بلاعبي منتخب بلاده لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية لأول مرة في التاريخ.

وكان أندريا راجوليناز وصل إلى القاهرة يوم الأحد الماضي على متن طائرة خاصة برفقة عدد من جماهير مدغشقر، حيث حضر مباراة الكونغو الديمقراطية باستاد الإسكندرية في دور الـ 16 والتي نجح منتخب مدغشقر في حسمها لصالحه بنتيجة (4 - 2) بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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