محمد الننى خارج حسابات أرسنال في معسكر أمريكا

أعلن أوناى إيمرى، المدير الفني لنادى أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد الننى عن قائمة الفريق التي تضم 29 لاعباً للمغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة فترة الإعداد للموسم الجديد. الإعداد للموسم الجديد. وخرج الننى عن قائمة أرسنال لحصوله على راحة سلبية بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكذلك أليكس أيوبى الذى صعد مع منتخب نيجيريا للدور نصف النهائي من منافسات البطولة. كما جاءت القائمة خالية من القائد الفرنسي، لوران كوتشيلنى صاحب الـ33 عاماً الذى رفض السفر مع الفريق لخوض معسكره المغلق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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