حصل نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر، على موافقة مسؤولي قاسم باشا التركي، من أجل التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنىخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة "برمنجهام ميل" أن نادي قاسم باشا وافق على عرض أستون فيلا الرسمي لضم تريزيجيه مقابل
الجدير بالذكر أن ديان سميث المدير الفنى لنادى أستون فيلا، وخيسوس المدير الرياضى للنادى تواجدا في القاهرة مؤخراً لمتابعة محمود تريزيجيه مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الافريقية
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات قليلة تحسم انتقال محمود تريزيجيه إلى استون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.