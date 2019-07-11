ساعات قليلة تحسم انتقال محمود تريزيجيه إلى استون فيلا

حصل نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر، على موافقة مسؤولي قاسم باشا التركي، من أجل التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "برمنجهام ميل" أن نادي قاسم باشا وافق على عرض أستون فيلا الرسمي لضم تريزيجيه مقابل

11 مليون يورو، لتدعيم صفوف "الفيلانز" في الموسم المقبل.".

الجدير بالذكر أن ديان سميث المدير الفنى لنادى أستون فيلا، وخيسوس المدير الرياضى للنادى تواجدا في القاهرة مؤخراً لمتابعة محمود تريزيجيه مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الافريقية