برشلونة يعوض اخفاقه مع راشفورد بضم هداف شباب إنجلترا

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عوضت إدارة نادي برشلونة اخفاقها في ضم المهاجم الدولي الإنجليزي “ماركوس راشفورد” بشراء عقد هداف منتخب إنجلترا للشباب “لوي باري” من وست بروميتش البيون نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، خبر توقيعه مع صاحب الـ 16 عامًا على عقد مدته ثلاثة أعوام، بعدما تجاوز الفحوصات الطبية صباح اليوم الخميس، في مركز الخدمات الطبية التابع للعملاق الكتالوني.

وكاد لوي باري ينتقل لصفوف بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين “باريس سان جيرمان” في وقت سابق هذا الأسبوع، وسافر بالفعل إلى العاصمة باريس، وخضع للفحص الطبي، إلا أنه غير رأيه قبل التوقيع على عقود انضمامه عند علمه برغبة برشلونة في ضمه.

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ويتوقع النقاد الإنجليز الكثير من لوي باري في السنوات القادمة مع منتخب الأسود الثلاث، بسبب حدته في انهاء الفرص، وهذا ما برهن عليه في المباريات التي لعبها مع منتخب شباب إنجلترا، حيث سجل 19 هدفًا في 18 مباراة.

وكانت إدارة برشلونة عرضت مبلغ فاق الـ 80 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي الشهير “ماركوس راشفورد” من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن اللاعب قرر تمديد عقده مع الشياطين الحمر.

ويُعد لوي باري ثاني إنجليزي ينضم لصفوف برشلونة في أقل من عامين، إذ سبقه “ماركوس مجوان” القادم من أكاديمية آرسنال أثناء الميركاتو الشتوي 2018، والذي استطاع المشاركة في كأس السوبر الكتالونية الودية أمام إسبانيول بشهر مارس من نفس السنة كأول لاعب إنجليزي يدافع عن ألوان البرسا منذ 3 عقود.

وكان أسطورة توتنهام وهداف مونديال 1986 “جاري لينيكر” آخر لاعب إنجليزي مثل برشلونة، وقاده للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس الكؤوس الأوروبية قبل عودته إلى السبيرس عام 1989.