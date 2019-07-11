برشلونة يدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة دفع بالفعل قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة حول بالفعل الـ120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان، ولكن التحويل المصرفي سيصبح ساري المفعول، غدًا الجمعة.



وأشارت إلى أن جريزمان يستطيع أن يوقع على عقده مع النادي الكتالوني، غدًا الجمعة، والذي تبلغ مدته 5 سنوات.



يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن برشلونة سيقدم جريزمان في "كامب نو"، الإثنين المقبل، ولكن دون حضور جماهير البارسا.



وكان جريزمان انقطع عن بداية فترة إعداد أتلتيكو مدريد للموسم الجديد، خاصة بعدما تأكد رحيله، وتعاقد الأتليتي في المقابل مع البرتغالي جواو فيليكس، ومنحه القميص رقم 7 الخاص بالمهاجم الفرنسي.



المصدر: موقع كورة

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