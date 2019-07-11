الجزائر تتلقى ضربة قوية أمام كوت ديفوار



تلقى منتخب الجزائر ضربة قوية في لقاء كوت ديفوار المقام مساء اليوم الخميس بإستاد السويس الجديد في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.



وغادر اللاعب يوسف عطال الظهير الأيمن للخضر، المباراة؛ بسبب الإصابة، وحل بدلا منه مهدي زفان في الدقيقة 30.



وسقط عطال على كتفه بعد التحام مع ويلفريد كانون مدافع كوت ديفوار الذي أوقف انطلاقة سريعة من ظهير الجزائر ليغادر الأخير متأثرا بالإصابة.



وكان منتخب الجزائر قد تقدم بهدف بعد مرور 19 دقيقة عبر تسديدة قوية من سفيان فيغولي.



على صعيد متصل، وجه جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تحذيرات مشددة للمدافع رامي بنسبعيني بعدم العصبية بعدما نال بطاقة صفراء، بسبب مشادة بينه وويلفريد زاها مهاجم كوت ديفوار.



المصدر: موقع كورة

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