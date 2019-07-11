اونلاين | plus جوول تونس مشاهدة مباراة تونس ضد مدغشقر Tunisia gool بث مباشر مباراة تونس الان مجانا bein live

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مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة لايف kora live، حيثُ يلتقي منتخب تونس بقيادة آلان جيريس مع مدغشقر مساء اليوم الخميس الموافق 11/7/2019 وذلك في مباراة دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الملاعب المصرية حالياً.

ويلتقي منتخب تونس مع مدغشقر على ملعب الإنتاج الحربي حيثُ ستبدأ المباراة في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر كورة ستار kora star، تابع الآن مباراة نسور قرطاج ضد مدغشقر بث حي live.

وسيكون الفائز من مباراة تونس ومدغشقر على موعد مع لقاء تاريخي وصعب ضد السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية حيثُ يضم الأسود لاعبين مميزين لعل أبرزهم ساديو ماني الذي قاد منتخب بلاده للنصف نهائي بالفوز على بنين بنتيجة 1-0، مشاهدة مباراة كأس أمم أفريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية.

وكان منتخب تونس قد تأهل لدور الربع نهائي بعد الفوز الصعب على غانا بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي انتهى الوقت الأصلي فيها بنتيجة 1-1، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر في دور الـ8 بث مباشر كورة أون لاين kora online بدون تقطيع ومجاناً.

أما منتخب مدغشقر فقد واصل مفاجآته وفاز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر ماي كورة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع كول كورة coolkora.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

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خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آندريا

خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.

وستكون مباراة تونس ومدغشقر في كأس أمم أفريقيا 2019 مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بصوت المعلق التونسي المتميز عصام الشوالي، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت yalla shoot، مشاهدة فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك.